Come prendere la miglior stanza d’albergo al minor prezzo possibile? Ecco le tre mosse furbe

(Di venerdì 6 settembre 2024) Stai cercando di prenotare la vacanza dei tuoi sogni ma il rischio è di non trovare in hotel la camera vista mare tanto desiderata? Attenzione, perché spesso non è solo questione di fortuna, ma (soprattutto) bisogna saperemuoversi.perché con una buona strategia e alcuni semplici trucchi potresti rivoluzionare la tua esperienza alberghiera da cliente a VIP.anticipato anche da Isabella Palmisano su Radio M2o, sarebbero tre leinfallibili per riuscire ad ottenere lacamera disponibile durante il soggiorno. Prenota direttamente dal sito dell’hotel e sfrutta i vantaggi esclusivi – Sembra un piccolo dettaglio, ma prenotare direttamente dal sito ufficiale dell’hotel può fare una grande differenza. Le catene alberghiere, ad esempio, mettono a disposizione programmi fedeltà e sconti particolari.