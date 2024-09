Cara Forlì | il trionfo del liscio In piazza i big e i nuovi talenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Domani e domenicaSaffi ospiterà ‘’, la Grande festa del, un evento a ingresso gratuito che celebra la musica e la tradizione romagnola. L’edizione 2024 sarà particolarmente significativa poiché dedicata ai 70 anni di ‘Romagna mia’, l’iconica canzone del maestro Secondo Casadei, che ha segnato la storia del. Tra le novità di quest’anno, spiccano due ospiti d’eccezione: Maurizio Vandelli, storico leader dell’Équipe 84, e Mirko Casadei con la sua Big Band. Ma non finisce qui: torna anche la Grande Orchestrae debutta la Santa Balera All Stars, una formazione che unirà artisti di primo piano come Roberta Cappelletti, Mauro Ferrara e Luana Babini, in uno spettacolo che mescola tradizione e innovazione. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con le famiglie Casadei e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.