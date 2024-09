Campionato di BBQ Agri Brianza è qui la festa Una giornata tra buon cibo e tanto divertimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo quattro anni di assenza torna ildi Barbecue 2024 di. C’è grande attesa per questa eccezionale 9° edizione, con tante novità all’orizzonte e soprese davvero esclusive. Il tutto, come da collaudata tradizione, all’insegna del, dello stare insieme e del. L’appuntamento è per domenica 15 settembre, per prendere parte alla gara di barbecue più creativa d’Italia. Sarà possibile partecipare con il proprio team (composto da un massimo di 3 persone), per sfidare così gli altri 19 team presenti e realizzando la propria ricetta barbecue preferita. Perché aldi Barbecue dinon ci sono mai limiti alla creatività. Ma non è tutto: sono previsti ricchi e consistenti premi, con riconoscimenti per i primi tre classificati.