Ateneo fiorentino | le lezioni partono l’11 settembre

(Di venerdì 6 settembre 2024) Firenze, 62024 – Si avvicina il giorno del rientro in aula per gli studenti dell’Università di Firenze. A partire dalriprendono infatti le, secondo un calendario definito da ciascuna delle dieci Scuole dell’. Per venire incontro alle esigenze degli studenti, le biblioteche di Lettere (piazza Brunelleschi, 4) e Scienze Sociali (campus di Novoli, via delle Pandette, 2) tornano ad aprire la sera dal lunedì al venerdì fino alle 23.30 (con servizi attivi fino alle 19), il sabato dalle 8.30 alle 19 (con servizi attivi fino alle 13.30). Inoltre, da martedì 10è di nuovo disponibile la sala studio della Biblioteca di Scienze Tecnologiche della sede di Ingegneria (via Santa Marta, 3). Orari, indirizzi e contatti di tutte le biblioteche Unifi sono disponibili su www.sba.unifi.it.