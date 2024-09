Armenia-Lettonia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 3 di Lega C di Nations League 2024/2025 che comprende anche Isole Far Oer e Macedonia. Banco di prova impegnativo per gli ospiti al cospetto dei padroni di casa molto temibili tra le mura amiche.si giocherà sabato 7 settembre 2024 alle ore 18.: LE(4-4-2): Beglaryan, Hovhannisyan, Harutyunyan, Haroyan, Voskanyan, Zelarayan, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Barseghyan, Briasco. Ct. Petrakov(4-4-2): Steinbors, Savalnieks, Sorokins, Oss, Cernomordjis, Ikaunieks, Ciganiks, Zjuzins, Tobers, Uldrikis, Gutkovskis. Ct. Kazakevics Isole Faer Oer-Macedonia: leL'articolo: leproviene da PeriodicoDaily Sport.