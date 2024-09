Antoine Émaz un lirico contrariato traduzione di Jean-Charles Vegliante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quasi come un’insistenza, uno scavo senza tregua, un affondo mite e crudele – mai malvagio però – in un terreno che potrebbe ricordare al lettore italiano, se comparazioni simili hanno un senso, un certo versante ombroso della poesia più “nera” e “netta” di Mario Benedetti. Con bagliori smorzati, lividi, alla Ivano Ferrari, quello di Macello per intenderci. A volte, la maliosa tentazione del fango, o belletta negra dantescamente, ché «la notte vera davanti è peggio / non ci sono più nemmeno parole» (Erre, ed. Tarabuste, 2022 postuma). Eppure, «uno potrebbe dirsi / che non tutto è perduto / anche quando non rimane quasi niente / sulla punta delle dita / del tempo che fila via» (id.