Ambrosin brilla nel test di Medicina

(Di venerdì 6 settembre 2024) VIRTUS67 VIRTUS IMOLA 104 Parziali: 16-18, 33-46, 55-75 Virtus Imola: Morina 10, Valentini 11, Vaulet 10, Magagnoli 5, Vannini 2, Santandrea 6, Anaekwe 8, Kadjividi 15,18, Ricci 12, Galicia 4, Fiusco 3 Masciareli ne. All.Galetti BASKET SERIE B La V imolese continua il suo rodaggio di avvicinamento al campionato: mercoledì sera i gialloneri hanno giocato e vinto la partita di. Gli uomini di Galetti, nonostante l’assenza di Masciarelli, ai box per un risentimento muscolare, sono riusciti ad avere il pieno controllo del match. Dopo un primo quarto molto equilibrato, gli imolesi sono riusciti a prendere il largo con il risultato che non è mai stato in discussione. Un buon galoppo per una squadra che sta crescendo: si è rivisto in campo Gianmarco Fiusco, che è andato a referto con tre punti.