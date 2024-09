Zelensky in un vicolo cieco Voleva fregare Putin ma è finito in trappola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prima la tentata “invasione” in territorio russo, a Kursk, con l’intento di mettere in scaccoe di fargli ritirare truppe dal Donbass. Poi, il terremoto politico interno, che fra dimissioni e licenziamenti ha sconquassato il governo di Kiev.pensava di ottenere due risultati: ribaltare, almeno in parte, le sorti del conflitto con Mosca e dare nuova linfa al suo esecutivo. Ma ora sembra esserein un. Il leader del Cremlino, infatti, non si è nemmeno sognato di sguarnire il suo esercito nel Donbass e lo ha lasciato fare in territorio sovietico, ben sapendo che senza un appoggio effettivo della Nato l’operazione è destinata a sgonfiarsi. E l’Alleanza Atlantica non sembra avere alcuna intenzione di scatenare un conflitto che diventerebbe inevitabilmente globale.