Verbania Barry Callebaut chiude la fabbrica di cioccolato e lascia a casa 115 dipendenti

(Di giovedì 5 settembre 2024) Cento anni di lavoro, in buona parte sotto le insegne di Nestlé e poi dinegli ultimi trenta. Ora però la multinazionale svizzera ha deciso dire – entro il primo trimestre del 2025 – lo stabilimentondo a115 lavoratrici e lavoratori tra diretti e somministrati. Finirà tra qualche mese la storia delladidi Intra, frazione di: “Limitata redditività futura e complessità logistica del sito”, le motivazioni avanzate dal gruppo per giustificare l’addio al sito piemontese. “Non vediamo purtroppo altra soluzione”, ha aggiuntosostenendo che gli investimenti previsti negli stabilimenti di Perugia e Chieti “dimostrano che l’Italia rimane chiaramente una priorità assoluta” per il gruppo che produce prodotti a base di cacao e