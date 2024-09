Venezia 81 Nuovo Imaie Talent Award | premiati Nancy Brilli Christian De Sica e Michele Placido

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024)81, iltorna al Lido per premiare i giovanii: a fare da madrina l’attrice Teresa Saponangelo;Dericevono il Premio Alla Carriera Il(qui il sito internet ufficiale) fa 10 e torna al Lido divenerdì 6 settembre alle 16.00 nella cornice di sempre, nello spazio Italian Pavilion – Sala Tropicana all’Hotel Excelsior. A fare da madrina l’attrice Teresa Saponangelo che premierà due giovani artisti, una donna e un uomo, selezionati tra gli interpreti dei film – in concorso e non – alla Mostra del Cinema. La selezione è a cura del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) e dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI). Sarà presente la vincitrice dello scorso anno, Sara Ciocca, per il passaggio del testimone.