Usa Sale a 515 punti Ism servizi luglio meglio di stime

(Di giovedì 5 settembre 2024) New York, 5 set. (askanews) – L’attività economica nel settore, in agosto, è rimasta in espansione negli Stati Uniti, come nel mese precedente. L’Ism, l’indice – redatto dall’Institute for Supply Management – che misura la performance del terziario negli Stati Uniti, è salito dai 51,4 diai 51,5di agosto. Le attese erano per un dato a 51. Da segnalare che un valore al di sopra dei 50indica una fase di espansione della congiuntura e al di sotto indica invece una contrazione. Guardando alle singole componenti, quella sull’andamento aziendale è passata da 54,5a 53,3; quella sull’occupazione è scesa da 51,1 a 50,2. L’indice sui prezzi è salito da 57a 57,3, mentre la componente relativa ai nuovi ordini è passata da 52,4a 53. L'articolo Usa,a 51,5Ismdiproviene da Ildenaro.it.