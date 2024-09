Tram linea rossa a Bologna scatta l' ultima fase dei lavori in via Marco Emilio Lepido

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 - In viadelladela Borgo Panigale entrano nella terza e. L'intervento riguarda il tratto compreso tra la rotonda provvisoria e via Cavalieri Ducati e la conclusione è prevista per la fine dell'anno con la posa delle rotaie. Dal 9 settembre il cantiere inizierà progressivamente a cambiare carreggiata, comportando il restringimento della sede stradale e alcune modifiche alla viabilità che resteranno in vigore sino al termine dell’intervento.