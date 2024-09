Sì c’entra il cambiamento climatico con la siccità in Sicilia e Sardegna

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilsta giocando un ruolo chiave nell’intensificare lache ha colpito duramente lae lanegli ultimi mesi. Questa è la conclusione di un recente studio pubblicato il 4 settembre 2024 da World Weather Attribution, un’organizzazione internazionale specializzata nell’analisi dell’influenza delsugli eventi meteorologici estremi. Lo studio, intitolato “Climate change key driver of extreme drought in water scarce Sicily and Sardinia”, è il risultato di una collaborazione internazionale che ha visto coinvolti scienziati provenienti da Italia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito, Commissione Europea e Stati Uniti. Tra le istituzioni partecipanti figurano l’Imperial College di Londra, l’Istituto Meteorologico Reale dei Paesi Bassi (KNMI) e il Centrodella Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.