Servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità | c’è l’avviso pubblico

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è pubblicato all’albo pretorio del portale istituzionale dell’Ente,per ildiper glicondelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (anno2024/2025)., che è rinvenibile in forma integrale al seguente link, https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=33872, prevede che possono presentare istanza per fruire gratuitamente delgli studenti, residenti a Benevento, non autosufficienti, affetti dafisica, psichica e/o sensoriale, che presentino una significativa compromissione dell’autonomia e in possesso di idonea documentazione sanitaria certificata da una struttura sanitaria competente.