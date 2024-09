Serie C presenze negli stadi | il girone C ne ha quasi il doppio di quello B arranca il gruppo A

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ilC a trascinare in maniera decisa verso l’alto il numero degli spettatori che hanno riempito gli spalti nell’ultimo turno di campionato. La presenza di piazze dal passato glorioso è con tanta voglia di ritornare nel calcio che conta ha permesso almeridionale didoppiare ilB mentreilA. Entrando nel dettaglio, sono stati ben 46.902 i tifosi che hanno assistito alle gare nelC e non va dimenticato che Taranto-Latina si è giocata a porte chiuse. La partita più vista è stata Catania-Benevento (17.500 spettatori), numero che supera di gran lunga il totale delle dieci sfide delA (8052) con il minimo che si è raggiunto per il match Renate-Feralpi Saló con appena 282 paganti. Sono andate meglio le cose nelB con un totale di spettatori pari a 28.