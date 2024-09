Scozia-Polonia la partita di Gilmour e McTominay | il messaggio a Conte è chiarissimo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Superdiad Antonio: ecco che cos’è successo inPer la prima giornata di Nations League della Lega A, laaffronta la. Portogallo e Croazia le altre due sfidanti del gruppo 1. Chiaramente, gli occhi dei tifosi napoletani sono tutti puntati sul match di Glascow e per la prima volta a distanza di anni, non a causa della presenza di Zielinski, regolarmente titolare. Scott Mc Tominay e Billysono stati schierati da ct Steve Clarke dal primo minuto. I due sono inamovibili nel centrocampo scozzese. E come può essere diversamente. Scott e Billy non hanno avuto modo di allenarsi con la propria nuova squadra, poiché sono partiti subito dopo Napoli-Parma per gli impegni con la nazionale. La prossima settimana torneranno a disposizione di misterper preparare al meglio la trasferta di Cagliari.