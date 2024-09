Scoppia una rissa tra giovani | 16enne muore accoltellato a Bologna ferito un altro ragazzo di 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un ragazzino di 16è morto in una violentatrata nella notte nella città di. L’adolescente ha perso la vita a causa delle ferite riportate in un’aggressione a coltellate avvenuta in via Piave, nella zona Saffi. Un, di 17, è rimasto. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si sarebbe consumata durante unatra un gruppo di minorenni. L’allarme è stato lanciato intorno alle 22.30 da alcuni residenti della zona, allarmati dalle grida di “aiuto” provenienti dalla strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato ilin condizioni critiche all’ospedale Maggiore. Per lui, però, non c’è stato niente da fare: è deceduto durante il tragitto. Il 17enneè stato invece medicato e le sue condizioni non destano preoccupazione.