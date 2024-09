Scherza sul suo uomo ideale | Maschio risolto non narcisista patologico umile Quindi zitella per sempre

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 5 settembre 2024) Emma Marrone parla di amore e relazioni Per anni, sono emerse voci su possibili avventure nella vita di Emma Marrone, ma la cantante italiana è rimasta single, almeno ufficialmente. In un’intervista sincera con RTL 102.5, l’artista quarantenne del Salento ha parlato apertamente della sua attuale situazione sentimentale, dicendo: “Sono innamorata solo della musica, che non mi tradirà mai”. Marrone ha condiviso che al momento non ha una relazione e non ne avrà finché non troverà qualcuno che la meriti davvero. “Sarò fidanzata quando incontrerò l’che mi merita, non uno qualsiasi,è difficile”, ha rivelato. Il suo: una scoperta rara Quando le è stato chiesto del suo partner, Marrone ha delineato con umorismo la sua lista di tratti non negoziabili.