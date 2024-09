Sangiuliano si confessa le dimissioni? Respinte Meloni | Basta errori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024)si. «Con Maria Rosaria Boccia – spiega – avevamo una relazione affettiva, ma non sono ricattabile perché non ho usato denaro pubblico». Non utilizza giri di parole il ministro della Cultura, commosso e senza filtri, che, in un'intervista esclusiva rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, presenta la propria versione rispetto alla vicenda che lo ha travolto negli ultimi giorni, ovvero quella riguardante la professionista, dipinta dai più come "super-consulente" del ministero: «Non ho mai speso soldi pubblici, ho pagato tutto io». Gli stessi biglietti, che tanto rumore hanno fatto sui social, dunque, sarebbero stati acquistati con la carta personale del titolare del Mibact e non con fondi pubblici, come insinuato dalla dottoressa che lo ha accusato.