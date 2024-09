Rissa tra minorenni a Bologna 17enne muore accoltellato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - Prese in giro, provocazioni e minacce sui social. "Futili motivi" che, però, hanno alimentato nel tempo un'ostilità tra due adolescenti e vicini di casa che, ieri notte a, in via della Pieve, è finita nel sangue. È accaduto dentro il Parco del Velodromo, luogo di ritrovo abituale dei ragazzi, in un quartiere popolare alla periferia della città. Un 16enne italiano, dopo una lite con altri ragazzi avvenuta intorno alle 22 e un inseguimento in via Piave, haa morte con un fendente al petto Fallou Sall, unitaliano di origini magrebine, proprio quello che prendeva in giro sui social e contro cui in passato, a quanto trapela, aveva anche sporto una denuncia. Il 16enne ha ferito poi un altrobengalese al collo e alla schiena.