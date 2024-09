Qui Como | via libera per la capienza dello stadio Sinigaglia a 10 584 spettatori Il gioiello Nico Paz ha già stregato Fabregas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Festeggerà tra pochi giorni 20 anniPaz, il giovanissimo talento “scuola Real“ approdato sulle rive del lago lo scorso 25 agosto e già inseritosi positivamente nella squadra allenata da Cesc, nonostante le due sconfitte nelle prime tre partite. Dopo il buon esordio a Cagliari, anche lunedì sera in casa dell’Udinese il centrocampista è entrato in campo mostrando qualità e personalità, doti che hanno convinto la proprietà dei lariani a puntare su di lui. Paz, che l’anno scorso aveva fatto la spola tra prima squadra delle “merengues“ (debuttando in Champions League e realizzando il gol vittoria contro il Napoli nella fase a gironi) e Castilla, è stato infatti acquistato a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro (più un 50% in favore del Real Madrid in caso di futura cessione e l’accordo tra i club prevede anche una clausola di recompra a favore di Blancos).