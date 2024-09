Paralimpiadi 2024 | Italia di bronzo nel fioretto a squadre femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prosegue la pioggia di medaglie per l’alledi Parigi. L’ultima in ordine cronologico è arrivata dal Grand Palais della scherma, dove le azzurre Bebe Vio Grandis, Andreea Mogos, Loredana Trigiglia e Rossana Pasquino hanno conquistato ilnel. Nella finale per il terzo posto, spinte dal grande tifo sugli spalti anche da parte degli spettatori francesi, le azzurre hanno sconfitto la nazionale di Hong Kong, che ha schierato Chui Yee Yu, Pui Shan Fan, Yuen Ping Chung, Nga Ting Tong. 45-33 il punteggio finale al termine dei nove assalti in favore dell’, che sale così sul gradino più basso del podio. La formazione azzurra aveva perso 45-41 in semifinale contro la Cina.dinelSportFace.