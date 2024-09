Palio dell’Assunta il fantino Dino Pes | L’occasione della vita E la mattina della tratta mi ha attraversato un lupo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Siena, 5 settembre 2024 – Le parole di Velluto nell’intervista in redazione: Il primo pensiero quando è scoppiato il mortaretto? “Qualcosa che mancava ed è arrivato dopo tanti anni. Una gioia immensa, indescrivibile. Come le emozioni provate nei cinque giorni culminate nella chiusura del cerchio. Bellissimo”. Nerbo alzato in anticipo ma tanti Palii sono stati vinti al fotofinish. “A cavallo ti rendi conto se arriva in crescendo o no. Benitos poteva fare anche altri due o tre giri, non l’avrebbero mai ripreso. Ho alzato il nerbo prima perché, quando non era impegnato guardava un po’ tutto. Quindi non volevo arrivare lì, magari scendeva la gente e Benitos faceva qualche numero, sciupando tutto alla fine”. Cosa hanno in comune Velluto e Bruni? “I giorni prima delc’è stata sempre una comunicazione tranquilla senza farsi prendere dall’ansia.