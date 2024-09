Nuova Zelanda i maori hanno una nuova regina | Nga Wai sul trono a soli 27 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – La comunitàdellaha incoronato la, Nga Wai hono i te po Paki. Un consiglio di capi indigeni l’ha nominata oggi come guida, mentre una flottiglia di canoe da guerra si stava preparando a trasportare le spoglie di suo padre, il defunto monarca, per la sepoltura su una montagna sacra. Nga Wai, 27, è l’ottava monarcae la secondadonna: la prima era stata sua nonna, Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu, che ha ricoperto in precedenza la carica per quarant’, fino alla sua morte nel 2006. Il padre dell’attuale sovrana, il re Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, è morto pacificamente venerdì, all'età di 69