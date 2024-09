Nave da crociera extralusso da 24mila euro a settimana attracca in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Grande stupore a Gaeta per l’arrivo della Emerald Sakar, unadadi lusso battente bandiera delle Bahamas, famosa per ospitare passeggeri che spendono fino a. La, lunga 110 metri, hato alla banchina Caboto, nel cuore del centro storico della città, diventando subito un’attrazione per i numerosi turisti ancora presenti. Dotata di una piscina a sfioro, spa, palestra, e cinquanta cabine di altissimo livello, l’Emerald Sakar è stata progettata per garantire la massima privacy e sicurezza agli ospiti. Tuttavia, la sosta a Gaeta è durata solo un giorno: i passeggeri, infatti, sono scesi per partecipare a un tour privato di Napoli in autobus e sono rientrati nel pomeriggio per proseguire lanel Mediterraneo lungo la costa tirrenica.