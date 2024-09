MotoGP GP San Marino 2024 Bagnaia ha bisogno di un reboot immediato per sovrastare Jorge il Saggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Domenica 8 settembre si correrà il Gran Premio di Sandi. Lo scenario della gara sarà l’autodromo di Misano Adriatico, dove si arriva con i rapporti di forza aritmetici nel Mondiale improvvisamente ribaltati. Francescoè arrivato in Aragona con un +5 suMartin, ripartendo però a -23 dal madrileno. Gran parte del distacco è stato accumulato a causa del contatto fra il piemontese e Alex Marquez, costato al bi-campione del mondo almeno il quarto posto (ma più probabilmente il terzo). Devono però ancora essere conferiti ben 296 punti da qui a Valencia! Dunque, in linea puramente teorica, non è neppure scontato che la contesa iridata riguardi esclusivamente Martin e. Dopotutto, Marc Marquez ed Enea Bastianini sono rispettivamente a -70 e -71 da Martinator e a -47 e –48 da Pecco.