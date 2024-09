Maria Rosaria Boccia chi è davvero | dagli occhiali spia alla pec tarocca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mentre prosegue la saga di fine estate con protagonisti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l'imprenditrice, ecco che la telenovela assume i connotati di una spy story. La scoperta di Selvaggia Lucarelli cheindossasse deglicon telecamera integrata riprendendo corridoi e stanze di Montecitorio aggiunge infatti un'aura inquietantestoria. Sfoggio di hi-tech, o come ha congetturato più d'uno - la quarantenne di Pompei acquisiva materiale delicato per conto terzi? La diretta interessata ha obiettato che non è illegale utilizzare queglinei palazzi istituzionali, ma chi di dovere sostiene l'esatto contrario. Inoltre, cercando informazioni sulla società presieduta da, la Fashion Week Milano Moda, si scoprono elementi interessanti.