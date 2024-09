Maltempo Italia | strade allagate e chiuse alberi caduti grandine Ancora allerta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilflagella le cittàne. Dopo la bufera che nei giorni scorsi ha messo in ginocchio Roma, temporali e vento forte hanno colpito altre zone d’, provocando disagi ai cittadini e danni nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. Stavolta si è aggiunta una violenta grandinata, che ha messo in crisi la viabilità lungo l’autostrada, tanto che le auto sono state costrette a fermarsi. Disastroa Milano: è stata una notte di paura nel capoluogo lombardo a causa della violenta tempesta che si è abbattuta sulla città, con precipitazioni da record. La tempesta era stata preceduta dallo stato dimeteo, ma, nonostante il preallarme, ci sono state conseguenze pesanti, cone rami abbattuti e allagamenti. Per fortuna, non ci sono da segnalare feriti. Traffico in tilt a causa dellasull’A9. Leggi anche: “Cosa fa in carcere”.