Maltempo estremo al Nord temporali e crollo termico | è il ribaltone autunnale Frane e allagamenti in Liguria allerta rossa in Veneto

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 - 24 ore di: oltre 150 litri di pioggia per metro quadrato in poche ore,con raffiche impetuose, alluvioni lampo. “Uno scenario da giovedì nero anzi nerissimo”, spiega Andrea Garbinato del sito IlMeteo.it, confermando che «una perturbazione atlantica, entrata sul nostro Paese dalla Francia, sta portando e porterà fenomeni estremi in giornata. Nelle prossime ore piogge torrenziali e nubifragi continueranno a colpire il-Ovest ed il versante tirrenico centro-settentrionale con situazioni complesse dal punto di vista idraulico ed idrogeologico. Dal pomeriggio i fenomeni intensi si estenderanno anche verso il-Est dove risulteranno violenti. Burrasca di fine estate in Toscana: doppiagialla e arancione.