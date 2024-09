Ma i suoi pacchi… Affari tuoi quello che il pubblico non ha notato E De Martino spiega tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con la nuova conduzione didi Stefano Deci si è subito accorti sin dalla prima puntata del ritorno dei pacchi di cartone. E ora sappiamo esattamente il motivo alla base di questa decisione, che ha stravolto il programma riportandolo alle origini. Amadeus aveva optato per pacchi modernizzati e la presenza di uno smartphone per parlare col Dottore, mentre ora si usa il telefono col filo. Ma addi Stefano Desono stati i pacchi di cartone ad aver catturato maggiormente l’attenzione dei telespettatori. I quali ora conoscono il motivo di questa scelta, come riportato dal sito Tvgossip.news. E proprio il nuovo padrone di casa hato per quale ragione si è fatto questo tuffo nel passato. Leggi anche: “Assurdo, che succede?”.