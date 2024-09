L' università di Yale a caccia di razzismo fra gli antirazzisti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 5 settembre 2024) The Week riporta che l’diha organizzato una rassegna di iniziative antirazziste per individuare i residui dinelle rassegne di iniziative antirazziste. Sarebbe fin troppo facile ricorrere all’umorismo della mise en abyme, immaginando al’anno venturo delle rassegne di iniziative antirazziste organizzate per individuare i residui dinelle rassegne di iniziative antirazziste organizzate per individuare i residui dinelle rassegne di iniziative antirazziste, e così via. In realtà è fin troppo facile prendere in giro, che già in un vecchio episodio dei Simpson veniva raffigurata come un covo di robot antropomorfi la cui testa esplodeva di fronte alla microaggressione costituita da Homer con parrucca e gonnellino.