LIVE Atletica Diamond League Zurigo 2024 in DIRETTA | Fabbri secondo Furlani e Folorunso qualificati alle finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.53 La nostradel meeting didifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti, appuntamentodi Bruxelles il 13 e 14 settembre. 21.51 Il programma della serata disi chiude qua.è arrivatonel getto del peso e si è qualificatodi Bruxelles, basta un quinto posto aper volare in Belgio, nulla da fare invece per Simonelli, ottavo, mentre si qualifica anche Folurunso grazie alla quinta posizione. 21.49 Bella vittoria per Camacho-Quinn che vince in 12?36 davanti a Samba-Mayela che fa 12?40 e a Russell che fa 12?47. 21.46 Cartellino rosso per Kambundji: la svizzera è partita prima. 21.44 Doppio sparo, potrebbe esserci una falsa partenza. La giuria sta visionando. 21.