Liste d’attesa soldi finiti | caccia a nuovi fondi Ipotesi pacchetti discount per andare dai privati

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 – Il no di Roma a un ulteriore stanziamento ha messo la Toscana con le spalle al muro. I 32 milioni del fondo sanitario nazionale da destinare all’abbattimento dellesono già tutti impegnati, la Toscana si era fatta avanti bussando al ministero della Salute per un rinforzino ma la risposta è stata negativa. Il governo, che pure ha fatto il decreto per l’abbattimento delle, non ci ha messo dentro risorse. Motivo per cui le Regioni sono costrette a rimboccarsi le maniche, prima di restare in camiciola.