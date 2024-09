La torta dei ricavi dello store della Curva Nord e le minacce di morte al capoultrà Beretta | così è nato l’omicidio di Bellocco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) A Milano oggi accade che un rampollo‘ndrangheta venga ucciso, e “con evidenti ferite da arma da taglio al collo () ferite compatibili con il decesso, anche in ragionecopiosa perdita ematica”. Antoniomuore, mercoledì mattina, a Cernusco sul Naviglio: chi lo ammazza è Andrea, storico capo ultrasdell’Inter. E però chi aggredisce per primo non risulta esserema lo stesso. Di più: la pistola con cuisarà ferito non era dimastesso capo ultras. Tanto che nel fermo firmato dalla Procura si legge: “Le immagini di videosorveglianza consentono di notare ilindossare un ascellare idoneo a trasportare una pistola”.