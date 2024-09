La rivelazione shock di Maria Grazia Cucinotta | Scampata per miracolo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024), una delle attrici più amate del cinema italiano, ha vissuto una vita segnata da sfide e successi. La sua storia non è solo quella di una star, ma anche di una donna che ha affrontato il dramma e la paura. Da giovane, ha scampato il pericolo di un tentato stupro mentre si trovava a Parigi, un’esperienza che l’ha segnata profondamente. Nonostante questo terribile episodio, lasi definisce una donna fortunata, grazie alla sua straordinaria carriera e alla sua splendida famiglia, costruita con Giulio Violati, l’uomo che ha sempre desiderato al suo fianco. «Ho camminato per anni col gas paralizzante stretto in mano” L’attrice ha condiviso la sua esperienza con franchezza in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando: «Ho camminato per anni col gas paralizzante stretto in mano. Successe di giorno era un uomo in giacca e cravatta».