La cantautrice e gondoliera Sara Pilla entra al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo avervi svelato in esclusiva il primo concorrente nip del prossimo, Michael Castorino, adesso Davide Maggio ha dato il nome di un’altra gieffina non famosa. Lei è, Miss Italia Social 2022,, modella e anche, la 24enne infatti è stata tra le prime donne ad avere la licenza a Venezia.viene da una famiglia di gondolieri, il papà la portava in gondola fin da quando era una bambina ed è proprio dalle giornate passate con il padre che è nata questa passione.però sogna anche lo spettacolo, ha studiato musica, fa anche la, ma le piacerebbe lavorare nel mondo della recitazione. I concorrenti nip di questonno dieci, quindi adesso mancano all’appello otto nomi., la: “La famiglia prima di tutto”.