Inceneritore nel mirino Impianto troppo grande | Chiamate degli esperti

(Di giovedì 5 settembre 2024) Continuano a farsi sentire le forti perplessità sul progetto di rinnovo dell’di Castiraga Vidardo, promosso dall’azienda Itelyum. Il circolo Legambiente di Lodi e il Comitato ambiente Vidardo hanno chiesto alla Provincia di attivare un’inchiesta pubblica sul progetto: lo scopo è fornire alla Provincia gli elementi tecnico scientifici per legittimare la decisione politica finale. Insieme alla sindaca Emma Perfetti, viene chiesto di disporre entro settembre l’inchiesta, indicandoe tecnici incaricati di organizzare le audizioni e raccogliere i pareri. "Non bastano le competenze di una amministrazione territoriale – spiega Andrea Poggio di Legambiente –: il processo di inchiesta pubblica serve per avereche possano aiutare in una decisione motivata, come a luglio in provincia di Biella, in cui è stata motivata la negazione a costruire un".