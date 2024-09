Il tuo materasso potrebbe nascondere un pericolo inquietante | ecco i sintomi al risveglio che non dovresti ignorare

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il tuounalche nonDa un capo all'altro del Bel Paese si sta allargando una questione un po' infestante: le cimici dei letti. Scommetto che non sai tutte le dritte per scovarle e dire addio all'incubo! Le cimici dei letti, quelle bestioline così brunastre o tendenti al rossiccio e totalmente prive di ali, stanno ormai creando una situazione un tantino scomoda nelle nostre case, con particolare attenzione per le metropoli. Il loro rifugio preferito sembra essere i materassi, ma non disdegnano anche gli spazi più nascosti dei mobili, dove possono riprodursi in tutta tranquillità . Punturine piccole piccole ma fastidiose, le cimici hanno il pessimo hobby di nutrirsi di sangue umano. Fortunatamente non sonose, ma sono quantomeno irritanti.