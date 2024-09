Il ginocchio malato era il sinistro ma è stato operato al destro | il paziente si fa dimettere e chiede i danni per invalidità permanente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Entrare in salaria per un intervento e uscire scoprendo che la procedura è stata eseguita sulsano e non su quello dolorante. Questo è quanto accaduto a un operaio metalmeccanico di 56 anni di Vigevano (Pavia),al Beato Matteo, una struttura clinica privata a cui l’uomo ha inoltrato una richiesta di risarcimento, lamentando un danno biologico condell’8%. “Quello che più mi ha dato fastidio èl’atteggiamento”, dice il. “Non ho ricevuto una parola di scuse, né dalla struttura né dall’ortopedico. Lo specialista che ha eseguito l’intervento, quando gli ho fatto presente l’errore, si è limitato a dirmi che l’indomani mattina mi avrebbealgiusto”. Dopo esseredimesso, l’uomo si è rivolto a una seconda struttura ospedaliera.