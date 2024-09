Il cambiamento climatico ha aggravato la siccità in Sicilia e Sardegna

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Di Antonio Scalari Il riscaldamento globale causato dalle attività umane ha aumentato di circa il 50 per cento la probabilità che si verifichi unacome quella che ha colpito lae la. È la conclusione raggiunta da un’analisi del World Weather Attribution (WWA), un’iniziativa scientifica internazionale che ha l’obiettivo di studiare il legame tra ile gli eventi meteorologici estremi. Le due isole italiane sono rimaste per mesi nella morsa di una grave, che ha coinvolto buona parte dell’area mediterranea. Le riserve idriche sono quasi vuote, nonostante il razionamento dell’acqua, che inè in atto da marzo del 2024.