Gioco del Pozzo Interviene l’associazione rievocazione storica di Montevarchi Spettacolo ignobile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 05 settembre 2024 – "Per fortuna che domenica scorsa non è piovuto.sicuramente sarebbe stata di nostra competenza anche questo!". Usa l'ironia l'associazionedi, intervenuta per la prima volta ufficialmente dopo gli incresciosi fatti che hanno riguardato ildel. Il presidente Antonio Melzi è poi entrato nello specifico, ricordando che l'associazione è attiva dal 1984 e, a parte una pausa di qualche anno per motivi contingenti, ed è stata per 35 anni protagonista dell’organizzazione di una manifestazione che nel corso di questi anni è diventata l’anima della festa del Perdono.