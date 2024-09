Ghiacciai corsa al selfie ‘ignorante’ sui giganti morenti | Stop a questo voyeurismo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sondrio – ”Al Fellaria ho visto togliere da uno zaino un paio di scarpe con i tacchi a spillo per una foto con sfondoo che la signorina in questione avrà poi subito pubblicato sui social”. Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia, reduce dalla tappa lombarda della Carovana dei, punta il dito verso una forma di turismo ormai sempre più diffusa, ma davvero sconcertante. “È una vera e propria sorta di pellegrinaggio verso questi, un, peraltro anche piuttosto pericoloso. Attorno al Fellaria, in particolare, in questi ultimi anni si stanno concentrando tante e forse troppe persone”. Bonardo arriva a parlare addirittura di overtourism. “Ci sono tantissimi spazi, perché concentrarsi proprio nei luoghi più delicati? – osserva –.