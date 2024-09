Funzionario USA | nell' accordo di cessate il fuoco nulla menziona il corridoio di Filadelfia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) La scelta di Hamas di uccidere i sei ostaggi israeliani poco prima che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) arrivassero sul luogo dove erano detenuti ha complicato i negoziati per unile lo scambio di prigionieri tra il gruppo e Israele, secondo quanto riportato dal Washington Post, citando un altodell'amministrazione Biden. Tre dei sei ostaggi erano inclusi in una lista di prigionieri da liberarea prima fase di unproposto: due di loro, Eden Yerushalmi e Carmel Gat, per il fatto di essere donne, e il terzo, Hersh Goldberg-Polin, per via di una ferita al braccio. Il, definendo gli omicidi orribili, ha dichiarato al Post: «Esiste una lista di ostaggi che conosciamo tutti, inclusa Hamas e le altre parti coinvolte. Ora ci sono meno nomi su quella lista. Hamas minaccia di eseguire ulteriori esecuzioni di ostaggi.