Fermignano pronta a salire in sella C’è il Palio del biciclo ottocentesco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Puntuale come sempre, a inizio settembre torna ildel. l’evento è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con le associazioni e il Comune di. Tanti sono gli appuntamenti, da venerdì a domenica, che animeranno il fine settimana con la finalissima dedicata alla gara, domenica dalle 16. Il programma. Domani, dalle 17, si apre con il mini luna park ai giardini Bramante, che rimarrà attivo fino a domenica, e l’inaugurazione della mostra ‘Il valore del silenzio’ a cura di Luca Florio al museo dell’architettura, mentre alle 19.30 ci sarà l’apertura delle cantine del. In pizza Garibaldi, alle 21.20 lo spettacolo comico gratuito del duo perugino ‘I 7 Cervelli’, a seguire musica nelle cantine.