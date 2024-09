È il Sassuolo dei giovani Età media più bassa della B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Lorenzo LonghiChe sia per necessità o per scelta, o per una miscela di entrambe, il calciomercato e i dati delle prime quattro giornate di questo campionato raccontano di unche ha preso seriamente la via di una filosofia incentrata sui. Lo si dice spesso, nel calcio, ragionando per spot, quasi per propaganda, ma i numeri dei neroverdi dicono questo: 23,9 anni è l’etàrosa, una delle più basse in questa Serie B, ma soprattutto, alla prova dei fatti, nella specifica graduatoria degli undici iniziali scesi in campo in queste prime 40 partite di B, su 80 squadre titolari, fra le prime dieci piùildi Fabio Grosso compare tre volte. Questi i dati nello specifico: 23,9 l’etàdello schieramento titolare contro il Cesena, 24,1 contro il Bari e 24,6 contro la Cremonese.