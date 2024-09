Di Maio la nuova vita del Rappresentante Ue fra gli sceicchi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’ex ministro degli Esteri Luigi Diha annunciato sui social media, com’è ormai costume per molti personaggi pubblici, la nascita del suo primo figlio: Gabriel. Il bambino è nato a Berlino, dove Divive da tempo con la compagna Alessia D’Alessandro, economista e ricercatrice. Diha condiviso la sua felicità e gratitudine sui suoi account per questo momento speciale, descrivendo il piccolo Gabriel come “il figlio di un amore straordinario”.Ue nel Golfo Persico Die D’Alessandro convivono da alcuni anni e la loro relazione è stata in passato al centro dell’attenzione mediatica. La compagna di Di, laureata in economia, ha lavorato in Germania per varie istituzioni e organizzazioni internazionali. Proprio a Berlino, dove la coppia ha scelto di vivere, è nato il loro primo figlio, Gabriel. Luigi Dicon l’Emiro del Qatar, Al Thani.