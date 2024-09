Ci distrugge per premiare le compagnie petrolifere Le proteste dei benzinai fanno saltare la riforma della rete dei carburanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ledeibloccano ladi distribuzione dei. Il disegno di legge era pronto e atteso all’esame del consiglio dei ministri di mercoledì dopo oltre un anno di confronto con gli operatori del settore al ministero delle Imprese e del made in Italy. Ma nel comunicato finale che dà conto dei provvedimenti approvati non ce n’è traccia: dovrà essere modificato. Durante la giornata le organizzazione dei gestori avevano minacciato la serrata di tutti gli impianti e manifestazioni contro quella che definiscono “la più incauta e peggiorda quando in questo paese sono cominciati i rifornimento ai veicoli”.