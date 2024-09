Chelsea ufficializzata la lista Uefa | fuori Fofana Lavia e Palmer

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilha ufficializzato la propriaper la prossima Conference League. Sono arrivate alcune esclusioni eccellenti da parte di Enzo Maresca, che ha deciso di lasciaredallagiocatori del calibro di Wesley, Romeoe soprattutto ColeÂ, trascinatore dei Blues nella passata stagione. Con una rosa chilometrica come quella della squadra londinese però, è una scelta fatta per far riposare questi giocatori, anche tenendo in considerazione dei tanti impegni del, fino al prossimo con il Mondiale per Club. Inoltre lapotrà essere modificata dopo la prima fase, ed entrando nelle gare ad eliminazione diretta è probabile che almenopossa essere integrato. Di seguito la. PORTIERI: Sanchez, Jorgensen, Bergstrom.DIFENSORI: Disasi, Cucurella, Tosin, Badiashile, James, Gusto, Veiga, Colwill, Acheampong.