C’è dell’amianto chiusa l’area sportiva di Voltana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Frammenti, anche se piccoli, di materiale pericoloso sono stati trovati neldi. Da qui è arrivato l’ordine dal Comune di Lugo di chiudere temporaneamente la zona circostante per consentire i lavori di bonifica dai piccoli pezzi di amianto, che sono stati trovati recentemente. "Da luglio 2023 – come si legge in una nota dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna –, a seguito del tornado, le aree del campo sportivo sono monitorate e sono stati effettuati campionamenti da Arpae per verificare l’eventuale presenza di frammenti volatili in campioni del terreno (quelli polverizzati, mischiati col terreno e quindi maggiormente pericolosi per la salute umana, se respirati): controlli che hanno dato esito negativo, consentendo quindi l’utilizzo del".