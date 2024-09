Calhanoglu tre anni per entrare in top 30 | lavoro dell’Inter e di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dal suo arrivo nell’estate del 2021 a parametro zero a oggi, Hakanha compiuto passi da gigante con la maglia. Tanto da diventare uno dei migliori centrocampisti d’Europa ednella top 30 per il Pallone d’Oro. Segnale di un grandedi Simone. TREDI CRESCITA – Sebbene qualcuno possa affermare come Simonestia soltanto proseguendo ildi Antonio Conte (che risale, peraltro, a più di trefa), la realtà dei fatti, per fortuna, dimostra altro. E dimostra il grandedel tecnico su un giocatore in particolare: Hakan. Il centrocampista turco è arrivato all’Inter nell’estate del 2021, mostrando una grande crescita nel corso della sua esperienza in nerazzurro.